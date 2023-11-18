18 ноября, 05:35
Палестино-израильский конфликт

Полянский: Европа проявляет твердость только в служении интересам своего хозяина

Первый заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что она уже давно отказалась от "твердости и силы"

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Европа проявляет твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам "своего хозяина". Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от "твердости и силы". Сейчас она проявляется твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Полянский в своем посте согласился со словами бывшего посла Франции в Израиле и США Арно Бертраном. "Я нахожу абсолютно возмутительным, что Европа не высказывается громко [о событиях на Ближнем Востоке] <...>. То, что происходит [там], чрезвычайно серьезно, и я думаю, что европейские государства должны реагировать с гораздо большей твердостью", - написал бывший посол, комментируя ситуацию в секторе Газа. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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