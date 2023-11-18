Полянский: Европа проявляет твердость только в служении интересам своего хозяина

Первый заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что она уже давно отказалась от "твердости и силы"

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Европа проявляет твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам "своего хозяина". Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Стоит отметить, что Европа уже давно отказалась от "твердости и силы". Сейчас она проявляется твердость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Полянский в своем посте согласился со словами бывшего посла Франции в Израиле и США Арно Бертраном. "Я нахожу абсолютно возмутительным, что Европа не высказывается громко [о событиях на Ближнем Востоке] <...>. То, что происходит [там], чрезвычайно серьезно, и я думаю, что европейские государства должны реагировать с гораздо большей твердостью", - написал бывший посол, комментируя ситуацию в секторе Газа.