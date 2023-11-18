18 ноября, 07:07,
обновлено 18 ноября, 07:40

РФ и Пакистан отметили готовность к укреплению антитеррористического сотрудничества

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Пакистана Сайед Хайдер Шах 16 ноября провели встречу в Исламабаде

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Пакистана Сайед Хайдер Шах 16 ноября на встрече в Исламабаде подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили национальный опыт двух стран в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, обменялись оценками актуальных террористических угроз на глобальном и региональном уровнях, подтвердили готовность к укреплению конструктивного антитеррористического сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках совместной работы в международных организациях, прежде всего, ООН и ШОС", - отметили в дипведомстве по итогам 10-го заседания российско-пакистанской рабочей группы по противодействию международному терроризму и другим вызовам безопасности.

На отдельной встрече Вершинин и Шах также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня "с акцентом на ситуацию в Афганистане, зоне палестино-израильского конфликта и вокруг Украины".

В ходе заседания строны уделили особое внимание "проблематике противодействия радикализации, борьбы против использования современных технологий в террористических целях, распространения террористической и экстремистской идеологии, финансирования и иной материальной подпитки терроризма". "Очередная встреча рабочей группы состоится в Москве в 2024 году в согласованные сторонами сроки", - указали в ведомстве.

Кроме того, Вершинин провел встречу с главой МИД Пакистана Джалилом Аббасом Джилани. 

Теги:
ПакистанРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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