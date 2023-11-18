18 ноября, 14:48

Песков заявил, что Путин обладает информацией о продолжении диверсий Запада против РФ

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства имеет "резон так говорить"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин неспроста говорит о том, что западные страны могут и далее устраивать диверсии против российской инфраструктуры, он обладает информацией по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведущего.

В начале ноября на совещании по экономическим вопросам Путин отметил, что потенциал санкционной войны Запада против РФ фактически исчерпан, "в ход могут пойти диверсии на важнейших объектах глобальной инфраструктуры". Он напомнил о диверсиях на "Северных потоках" и о попытках обвинить Россию в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Российский президент в этой связи отмечал важность "заранее просчитать риски и среагировать на них с опережением", чтобы обеспечить стабильную работу предприятий, трудовых коллективов и надежность внешних торговых связей России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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