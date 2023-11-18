Журналисты некоторых западных стран встретились с главой ДНР

Денис Пушилин уточнил, что речь идет о представителях прессы из Испании, Исландии, Перу, Финляндии, Турции, Нидерландов, Индии

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Журналисты из разных стран, в том числе из стран НАТО, посетили ДНР и встретились с главой республики Денисом Пушилиным.

"Журналисты из Испании, Исландии, Перу, Финляндии, Турции, Нидерландов, Индии приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы своими глазами увидеть, что у нас происходит", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, были вопросы в том числе и о том, что изменилось после того, как регион вернулся в Россию. "Изменения разительные, да они и сами смогли в этом убедиться", - подчеркнул он.

Пушилин отметил, что речь также шла о двойных стандартах. "Нашим гостям как раз хорошо известно, что в их странах достоверно не освещается происходящее в Донбассе. Тем ценнее их смелое желание донести правду о нашем регионе", - добавил он.