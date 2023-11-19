МИД РФ назвал сложной ситуацию с выходом через КПП "Рафах"

В ведомстве отметили, что Москва работает над эвакуацией россиян

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Обстановка вокруг выхода граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" остается сложной, ведомства РФ прилагают все усилия для эвакуации россиян. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Обстановка вокруг погранперехода "Рафах" остается сложной. Вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно - с учетом непрекращающихся боестолкновений, ограниченности пропускных возможностей КПП", - указывается в сообщении.

"Слаженная работа кризисных центров МИД, МЧС и других профильных ведомств, российских дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации наших граждан из сектора Газа", - добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 120 граждан России и палестинцев (членов семей). "В аэропорту Домодедово выездная группа МИД оказала необходимое содействие в оформлении документов, прохождении пограничного и миграционного контроля", - пояснили в дипведомстве.

"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию", - заключили в МИД РФ.