МИД РФ: соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии

В развитие итогов состоявшейся Всемирной тематической конференции соотечественников подчеркнуто стремление общин в государствах региона поддерживать единое пространство традиционных духовно-нравственных ценностей, лежащих в основе российской гражданской идентичности и объединяющих представителей различных культур и религий, указали в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость проведения безнравственной политики русофобии и попыток расколоть диаспору. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам проходившей 18-19 ноября в Каире XV Региональной конференции соотечественников стран Африки и Ближнего Востока.

"В итоговом заявлении делегаты выразили понимание причин и целей внешнеполитических шагов Российской Федерации, отметили недопустимость проведения безнравственной политики русофобии и попыток расколоть диаспору, выступили в поддержку сограждан, проживающих в странах, где грубо нарушаются их права и свободы", - отмечается в сообщении.

В развитие итогов состоявшейся в ноябре 2023 года в Москве Всемирной тематической конференции соотечественников было также подчеркнуто стремление общин в государствах региона поддерживать единое пространство традиционных духовно-нравственных ценностей, лежащих в основе российской гражданской идентичности и объединяющих представителей различных культур и религий, указали в министерстве.

"В приветственном слове делегатам заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, отметил, что мероприятие послужит импульсом для дальнейшей консолидации проживающих в регионе россиян, и выразил признательность согражданам за активную общественную деятельность, направленную на сохранение духовной связи с Родиной", - подчеркнули в МИД.

"Выступивший на конференции посол России в Египте Георгий Борисенко поблагодарил участников за усилия по продвижению русского языка и культуры, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодого поколения. Подтвердил готовность российских дипломатических представительств и впредь защищать права и интересы сограждан", - отметили в МИД РФ.

В работе конференции приняли участие представители российских общин из Алжира, Бенина и Того, Ботсваны, Египта, Замбии, Иордании, Камеруна, Кувейта, Ливана, Маврикия, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Омана, Палестины, Сенегала, Сейшельских островов, Сирии, Танзании, Уганды, Эфиопии и ЮАР. Непосредственное участие в конференции приняли сотрудники МИД России, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, Комитета по внешним связям и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.