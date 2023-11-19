19 ноября, 16:58

МИД РФ: соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость русофобии

В развитие итогов состоявшейся Всемирной тематической конференции соотечественников подчеркнуто стремление общин в государствах региона поддерживать единое пространство традиционных духовно-нравственных ценностей, лежащих в основе российской гражданской идентичности и объединяющих представителей различных культур и религий, указали в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские соотечественники в Африке и на Ближнем Востоке отметили недопустимость проведения безнравственной политики русофобии и попыток расколоть диаспору. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам проходившей 18-19 ноября в Каире XV Региональной конференции соотечественников стран Африки и Ближнего Востока.

"В итоговом заявлении делегаты выразили понимание причин и целей внешнеполитических шагов Российской Федерации, отметили недопустимость проведения безнравственной политики русофобии и попыток расколоть диаспору, выступили в поддержку сограждан, проживающих в странах, где грубо нарушаются их права и свободы", - отмечается в сообщении.

В развитие итогов состоявшейся в ноябре 2023 года в Москве Всемирной тематической конференции соотечественников было также подчеркнуто стремление общин в государствах региона поддерживать единое пространство традиционных духовно-нравственных ценностей, лежащих в основе российской гражданской идентичности и объединяющих представителей различных культур и религий, указали в министерстве.

"В приветственном слове делегатам заместитель председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, отметил, что мероприятие послужит импульсом для дальнейшей консолидации проживающих в регионе россиян, и выразил признательность согражданам за активную общественную деятельность, направленную на сохранение духовной связи с Родиной", - подчеркнули в МИД.

"Выступивший на конференции посол России в Египте Георгий Борисенко поблагодарил участников за усилия по продвижению русского языка и культуры, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодого поколения. Подтвердил готовность российских дипломатических представительств и впредь защищать права и интересы сограждан", - отметили в МИД РФ.

В работе конференции приняли участие представители российских общин из Алжира, Бенина и Того, Ботсваны, Египта, Замбии, Иордании, Камеруна, Кувейта, Ливана, Маврикия, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Омана, Палестины, Сенегала, Сейшельских островов, Сирии, Танзании, Уганды, Эфиопии и ЮАР. Непосредственное участие в конференции приняли сотрудники МИД России, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, Комитета по внешним связям и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация