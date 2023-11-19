Эксперт считает, что Конгресс США не сможет полноценно восполнить помощь Украине

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий заявил, что ситуация с согласованием помощи является "качающейся"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Лидеры Конгресса США согласуют решение о помощи Украине и Израилю до католического Рождества, но это не будет полноценным восполнением оказываемой ранее поддержки Киеву. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Согласуют, потому что это серьезный момент. Здесь может быть найден компромисс, шансов на это немало. Республиканцы, конечно, борются с демократами, будут всячески их дискредитировать, но в какие-то критические моменты пока будут находить компромисс", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах принятия решения о помощи Украине и Израилю до Рождества 25 декабря. "Да, но такая помощь не будет полноценным восполнением ранее оказываемой Украине на регулярной основе", - добавил эксперт.

По мнению Быстрицкого, республиканцы "едва ли смогут совсем лишить помощи Украину", а также "они поддержат помощь Израилю". "Однако в целом с помощью Украине все будет сложнее, - отметил он. - Все будет определяться внутриполитической борьбой внутри США: демократы могут пойти на очень существенные уступки республиканцам, а последние могут согласиться по-разному рассматривать вопросы помощи и Украине, и Израилю".

Осложнение к выборам

Пока ситуация с согласованием помощи, по словам специалиста, является "качающейся". Однако, как он полагает, будет все более сложной по мере приближения к ноябрю следующего года - президентским выборам в США. "Борьба будет более ожесточенной, - продолжил он. - Очень важный момент для республиканцев - дискредитировать работу демократов как некомпетентную и вредную, нарушающую интересы Соединенных Штатов".

"Сейчас видно, что они пока не хотят совсем погубить функционирование государственной машины США, но ближе к выборам могут занять более жесткую позицию по отношению к демократам",- поделился своими оценками Быстрицкий.

О помощи

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.