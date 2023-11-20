РФ рассчитывает на сохранение дружбы с Аргентиной после избрания нового президента

Посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов также выразил надежду на то, что страна останется приверженной многополярности

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания Хавьера Милея новым главой государства, а сотрудничество между Москвой и Буэнос-Айресом будет укрепляться. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

"У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие", - отметил он.

Феоктистов также выразил надежду на "приумножение дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего [оба] государства всеобъемлющего стратегического партнерства".