20 ноября, 00:54,
обновлено 20 ноября, 01:06

РФ рассчитывает на сохранение дружбы с Аргентиной после избрания нового президента

Посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов также выразил надежду на то, что страна останется приверженной многополярности

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания Хавьера Милея новым главой государства, а сотрудничество между Москвой и Буэнос-Айресом будет укрепляться. Об этом заявил в воскресенье посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

"У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие", - отметил он.

Феоктистов также выразил надежду на "приумножение дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего [оба] государства всеобъемлющего стратегического партнерства". 

Теги:
АргентинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация