20 ноября, 03:11

Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Данил Айкин/ ТАСС, архив
© Данил Айкин/ ТАСС, архив

Ему было 79 лет

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице в сети "ВКонтакте".

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"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал он.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", когда погибли 64 человека. Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. 

Теги:
Тулеев, Аман ГумировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
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