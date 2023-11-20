20 ноября, 06:00,
обновлено 20 ноября, 06:18

Володин заявил, что Аман Тулеев многое сделал для развития Кузбасса

Председатель Госдумы отметил, что экс-губернатора Кемеровской области отличала сила характера

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, отметив, что он сделал многое для развития региона.

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"Аман Гумирович был государственником. Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, уход из жизни Тулеева - невосполнимая утрата "для всех нас".

"Тот, кому верили шахтеры Кузбасса"

Бывший губернатор Новосибирской области и экс-полпред СФО Виктор Толоконский, тесно работавший с Тулеевым, считает, что бывший губернатор Кемеровской области был тем, кому верили шахтеры Кузбасса в самые тяжелые для страны годы. "Аман Гумирович не боялся разговаривать с шахтерами, требовать что-то от верховной власти - от президента и правительства России. Мне кажется, шахтеры ему верили. Для людей, которые находятся в кризисной ситуации, очень важно найти человека, которому можно доверять. Тулеев стал в то время таким лидером", - сказал ТАСС Толоконский.

Как отметил Толоконский, Тулеев "очень тесно был связан" с Новосибирской областью. "Бывал здесь очень часто, и мы всегда с ним говорили о будущем, о развитии, о больших задачах, которые предстоит решать и Кузбассу, и Сибири в целом", - подчеркнул Толоконский.

Он добавил, что, будучи полномочным представителем президента в Сибирском федеральном уровне, часто приезжал к Тулееву в Кузбасс, где посещал вместе с главой региона шахты и металлургические заводы. "Он уже тогда немножко прибаливал, ему иногда было тяжело ходить по цехам, по стройкам, но он всегда жил вот такой кипучей жизнью. Поэтому в моей памяти это очень сильный, очень светлый человек, который никогда не боялся быть первым, идти вперед, вести за собой, всегда брал на себя ответственность. Такие люди всегда определяют настоящее и будущее", - резюмировал собеседник агентства. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичТулеев, Аман ГумировичКемеровская область
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