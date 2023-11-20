20 ноября, 06:32

Путин отметил системообразующую роль транспортной отрасли в развитии России

Президент РФ поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив важную роль этого комплекса в развитии страны.

"Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России. Миллионы работников всех звеньев отрасли - дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий - хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

"Уверен: это надежная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны, - указывается в поздравлении президента. - И, конечно, необходимо широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров, отраслевое образование".

Путин также отметил, что эти и другие актуальные темы обсуждаются на форуме и выставке "Транспорт России", которые по традиции проходят в Москве. "Рассчитываю, что их проведение даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее", - подытожил глава государства, пожелав работникам транспортной отрасли доброго здоровья и успехов на благо страны.

20 ноября в России отмечается профессиональный праздник - День работника транспорта. Дата празднования выбрана в связи с тем, что 20 ноября 1809 года (по старому стилю) был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениями. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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