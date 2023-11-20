Грызлов назвал отношения РФ и Китая образцом равноправного сотрудничества

Председатель высшего совета единороссов отметил рост международного интереса к объединениям без доминирующего лидера, функционирующим на паритетной основе, в том числе к ШОС и БРИКС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Китая представляют собой образцовый пример равноправного сотрудничества. Об этом в рамках диалога "Единой России" и Коммунистической партия Китая заявил председатель высшего совета единороссов Борис Грызлов.

"В настоящее время происходят глобальные перемены в системе международных отношений, мир уверенно вступает в новую эпоху. Эпоху, где не должно быть места гегемонизму, однополярности и неоколониальным практикам, и в этих условиях отношения России и Китая представляют собой образцовый пример равноправного сотрудничества, основанного на глубоком уважении интересов друг друга. Эти отношения, не знающие границ, запретных зон, имеют огромный потенциал сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сказал он.

Грызлов отметил рост международного интереса к объединениям без доминирующего лидера, функционирующим на паритетной основе, в том числе к ШОС и БРИКС.

"Первого января 2024 года мы приветствуем новых участников в семье БРИКС. Привлекательность этого объединения для стран в разных частях света, с нашей точки зрения, можно объяснить теми принципами, которые заложены в основу его работы: равенства, взаимной выгоды, уважения, а также невмешательства в дела суверенных государств. Это именно тот фундамент, на котором должен строиться диалог между государствами в современном полицентричном мире", - сказал Грызлов.