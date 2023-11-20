Председателя Госдумы пригласил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Китай с 21 по 23 ноября. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, делегация во главе с Володиным совершит визит в Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Каких-либо иных деталей поездки агентство не приводит.

В сентябре председатель Госдумы отметил, что сейчас все больше стран выбирают курс на проведение независимой внутренней и внешней политики, придерживаются модели развития, основанной на отстаивании национальных интересов, видят в России надежного партнера, с которым можно строить отношения на принципах равноправия, взаимоуважения, доверия. В октябре Володин посетил Вьетнам, где встретился с председателем национального собрания страны Выонг Динь Хюэ и президентом Во Ван Тхыонгом.