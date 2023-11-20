20 ноября, 09:23,
обновлено 20 ноября, 10:02

Володин посетит Китай с 21 по 23 ноября

Председателя Госдумы пригласил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Китай с 21 по 23 ноября. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, делегация во главе с Володиным совершит визит в Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Каких-либо иных деталей поездки агентство не приводит.

В сентябре председатель Госдумы отметил, что сейчас все больше стран выбирают курс на проведение независимой внутренней и внешней политики, придерживаются модели развития, основанной на отстаивании национальных интересов, видят в России надежного партнера, с которым можно строить отношения на принципах равноправия, взаимоуважения, доверия. В октябре Володин посетил Вьетнам, где встретился с председателем национального собрания страны Выонг Динь Хюэ и президентом Во Ван Тхыонгом. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
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