Песков: РФ обратила внимание на предвыборные заявления Милея, но будет судить о его делах

По словам пресс-секретаря президента, Россия с уважением относится к выбору аргентинского народа на голосовании по избранию президента республики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона обратила внимание на заявления, которые в ходе кампании по выбору президента делал избранный лидер Аргентины Хавьер Милей, но будет судить о его поступках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он уже будет делать после инаугурации", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул: "Мы ждем, в частности, прояснений по многим вопросам, которые будут касаться наших двусторонних отношений".

По словам пресс-секретаря президента, Россия с уважением относится к выбору народа республики. Он отметил, что Аргентина - очень важная страна в Южной Америке, и у РФ с ней "достаточно хорошие отношения". "Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений", - подчеркнул Песков.

Итоги выборов

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.