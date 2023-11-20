В Кремле прокомментировали решение Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не принимает обвинения Хельсинки в отношении российских пограничников

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия глубоко сожалеет в связи с возможным решением Финляндии закрыть оставшиеся КПП на границе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны. К сожалению, ситуация такая", - сказал он.

По словам Пескова, РФ вряд ли может повлиять на эту ситуацию из-за отсутствия диалога с Хельсинки. "Вряд ли сейчас способны повлиять, потому что как такового диалога нет, не по нашей вине. Собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков заявил, что Россия не принимает обвинения финской стороны в отношении российских пограничников.

"В данном случае я не стал бы комментировать. Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции", - сказал представитель Кремля, комментируя заявления финской стороны о том, что пограничники РФ якобы способствуют миграционному наплыву в эту страну, пуская мигрантов к границе и не выпуская обратно.

"Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес", - подчеркнул Песков.

О ситуации с закрытием КПП

Пока остаются открытыми погранпункты "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи". КПП "Вартиус" был закрыт в 18:00 (19:00 мск) 18 ноября и вновь открыт в 08:00 (09:00 мск) 19 ноября. 19 ноября Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП "Вартиус" для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Как сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники, власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду.