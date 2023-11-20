Песков заявил, что санкции против РФ бьют по самим европейцам

В ЕС ранее анонсировали запрет на российские алмазы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Европа, вводя санкции против России, вызывает эффект бумеранга и бьет по интересам жителей своих же стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонсированный запрет ЕС на российские алмазы.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев", - заметил он в беседе с журналистами.

При этом, указал Песков, России "до сих пор удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций".

Как ожидается, в очередной пакет антироссийских санкций войдет запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года. Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах.