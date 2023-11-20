20 ноября, 09:27,
обновлено 20 ноября, 09:45

Пескову неизвестно о якобы продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана"

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана".

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"Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора", - сказал Песков журналистам. "Поэтому конкретно по этой части заявления господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", - добавил Песков.

Ранее Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. По словам армянского премьера, на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол Воваевич
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