Бывший зампред кабмина Самарской области возглавит вологодское правительство

В этой должности Александр Мордвинов будет курировать вопросы экономразвития, ЖКХ, благоустройства, топливно-энергетический комплекс, связанные со специальной военной операцией задачи и нацпроекты

ВОЛОГДА, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-заместитель председателя правительства Самарской области Александр Мордвинов возглавит правительство Вологодской области. Об этом объявил на оперативном совещании врио губернатора Георгий Филимонов.

"Начинает работу председатель правительства Александр Михайлович Мордвинов, это опытный специалист в сфере энергетики, прошел школу и в крупных сбытовых компаниях, и на государственной службе в Самарской области", - сказал Филимонов. Он отметил, что в этой должности Мордвинов будет курировать вопросы экономического развития, ЖКХ, благоустройства, топливно-энергетический комплекс, задачи, связанные со специальной военной операцией, а также нацпроекты и связанные с ними сферы - строительство и дорожное хозяйство.

Также к работе в качестве первого заместителя губернатора региона приступит экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Юрий Умеренко. Его врио главы региона охарактеризовал как "опытного специалиста в сфере управления, имущественных и земельных отношений, инвестиционных проектов". "На руководящих должностях с 2016 года, он будет курировать правовой блок, вопросы имущественных отношений, сельского хозяйства и внешних связей", - сказал Филимонов. Еще одним его заместителем станет экс-глава подмосковного Волоколамска Михаил Сылка, которому в Вологодской области предстоит курировать вопросы экологии и природопользования, лесного хозяйства и охотничьих ресурсов.

В то же время, свои посты в региональном правительстве сохранили заместители губернатора Антон Стрижов, Эдуард Зайнак, Евгений Богомазов, Татьяна Голыгина и Сергей Сорокин. Посты заместителей получили также Инна Синягина, которая до этого возглавляла администрацию губернатора области, и Александр Ершов, руководивший департаментом соцзащиты населения.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку бывшего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и назначил врио главы региона Георгия Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.