Грушко заявил, что возможное закрытие границы с РФ противоречит интересам Финляндии

Замглавы МИД России отметил, что ничего нельзя исключать

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Возможное полное закрытие границы с Россией будет противоречить национальным интересам Финляндии, но ничего нельзя исключать. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Комментируя по просьбе ТАСС публикации в финских СМИ о том, что власти страны планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на 22 ноября, замминистра отметил, что ничего нельзя исключать.

"Судя по тому, как принимаются решения в западноевропейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов, хотя в данном случае такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - указал Грушко.

По словам замглавы МИД РФ, этот вопрос уже надо обращать не к российской стороне. "Россия - страна открытая, поэтому, когда мы принимаем ответные меры, мы всегда их соотносим прежде всего с нашими национальными интересами", - добавил Грушко, комментируя перспективы принятия ответных мер.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.