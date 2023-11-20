Лавров: РФ заинтересована в продвижении позиций русского языка в соседних странах

Министр иностранных дел России отметил, что отдельного внимания также заслуживает развитие международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерском движении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва заинтересована в том, чтобы продвигать позиции русского языка, прежде всего, в приграничных с РФ странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов РФ.

"Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов", - сказал он.

Министр отметил, что отдельного внимания также заслуживает развитие международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерском движении. "Хорошие перспективы видим в практике создания тематических лагерей в субъектах РФ с привлечением молодых людей из иностранных государств", - резюмировал он.