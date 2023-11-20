20 ноября, 09:46

Лавров: РФ заинтересована в продвижении позиций русского языка в соседних странах

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел России отметил, что отдельного внимания также заслуживает развитие международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерском движении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва заинтересована в том, чтобы продвигать позиции русского языка, прежде всего, в приграничных с РФ странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов РФ.

"Мы заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего, в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрантов", - сказал он.

Министр отметил, что отдельного внимания также заслуживает развитие международных связей в спорте, молодежных обменах, волонтерском движении. "Хорошие перспективы видим в практике создания тематических лагерей в субъектах РФ с привлечением молодых людей из иностранных государств", - резюмировал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация