20 ноября, 09:46

Лавров 27-28 ноября примет участие в "Примаковских чтениях"

В IX международном научно-экспертном форуме примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики и дипломаты из 26 стран

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27-28 ноября выступит на IX международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"27-28 ноября 2023 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится IX международный форум "Примаковские чтения". Тема Форума "Горизонты постглобализации". На мероприятии выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров" - сообщили ТАСС.

Отмечается, что в Форуме примут участие ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики и дипломаты из 26 стран.

Организаторами мероприятия выступают Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук, Центр внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова, Центр международной торговли, Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Фонда президентских грантов.

"Последствия пандемии COVID-19, кризисы на Украине и на Ближнем Востоке, рост напряженности в отношениях Китая и США, энергетические риски, а также такие вызовы безопасности, как климатические и миграционные кризисы, - эти и другие факторы формируют постглобальный мир и поэтому находятся в фокусе внимания "Примаковских чтений" в этом году", - указал директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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