20 ноября, 09:48

Лавров заявил, что в Европе и США немало тех, кто симпатизирует России

По словам главы МИД РФ, за прошедший год сотрудничество по линии субъектов Федерации было наиболее насыщенным со странами ближнего зарубежья

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Немалое количество симпатизирующих России есть в европейских странах и США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов РФ.

"И в Европе, и в США немало тех, кто симпатизирует нашей стране. Петербургский форум объединенных культур лишний раз это убедительно подтвердил", - сказал министр.

По словам Лаврова, за прошедший год сотрудничество по линии субъектов Федерации было наиболее насыщенным со странами ближнего зарубежья, среди них - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. "Абсолютное большинство регионов поддерживает тесные связи во всех сферах с КНР, интенсифицировалось взаимодействие с Индией, арабскими странами", - сказал он.

"Исхожу из того, что культурная дипломатия по линии регионов должна выйти на качественно новый уровень в интересах укрепления авторитета нашей страны в формировании ее объективного образа за рубежом, - продолжил глава МИД РФ. - Ясно, что эта работа требует постоянного внимания, адаптации к изменяющимся реалиям, и МИД будет именно так подходить к сотрудничеству с нашими коллегами для повышения эффективности культурно-гуманитарной политики, улучшения координации в этом вопросе".

Лавров напомнил что в начале текущего года в министерстве было создано новое подразделение - департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связам. Его сотрудники, по словам министра, будут готовы оказывать информационно-экспертное и практические содействие всем субъектам Федерации. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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