20 ноября, 10:07

Лавров заявил, что страны Центральной Азии настроены на развитие обменов с регионами РФ

По словам главы МИД, центральноазиатские партнеры демонстрируют встречный настрой на развитие конкретных форм сотрудничества по линии регионов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Центральноазиатские страны демонстрируют настрой на развитие обменов и конкретных форм сотрудничества с Россией по линии регионов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов РФ.

Министр напомнил, что эта тематика обсуждалась в ходе предыдущей встречи совета. "Констатирую, что коллегами развернута системная работа по выполнению рекомендаций. <...> Но и отмечу, что центральноазиатские партнеры демонстрируют встречный настрой на развитие обменов и конкретных форм сотрудничества по линии регионов", - добавил глава российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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