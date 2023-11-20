Эксперты предложили 16 идей по совершенствованию наблюдения за ДЭГ

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов сообщил, что предложения не затрагивают федеральное избирательное законодательство, а относятся к техническим аспектам и регламенту работы ТИК ДЭГ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. IT-специалисты, программисты и наблюдатели разработали 16 предложений по совершенствованию контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов.

"Достаточно много предложений родилось. В общем документе свели 16 пунктов, каждый из них объемный и требует дальнейшей проработки. Предлагаю выходить на совместную проработку этих пунктов с ЦИК, чтобы понять, где мы попали в точку, где недоработали", - сказал Артамонов в ходе круглого стола по совершенствованию наблюдения за ДЭГ.

Как отметил Артамонов, предложения не затрагивают федеральное избирательное законодательство, а относятся к техническим аспектам и регламенту работы ТИК ДЭГ. В частности, предлагается расширение практики применения цифрового сейф-пакета и возможности удаленного наблюдения за ДЭГ. Также эксперты предлагают рассмотреть возможность выдачи в электронном виде "официального, заверенного подписями", протокола голосования, наделить наблюдателя правом на получение такого протокола. По мнению экспертов, уточнения требует и порядок работы наблюдателя в ТИК ДЭГ в части технического оснащения рабочего места.

Кроме того, эксперты предлагают расширить возможности технического мониторинга состояния IT-систем, уточнить форму электронных бюллетеней, а также порядок обращения наблюдателей в ТИК ДЭГ. "Предлагается продумать на техническом уровне обеспечение возможности обращения в комиссию так, чтобы избиркомы понимали, что это наблюдатель, а не посторонний человек", - отметил Артамонов.

Также эксперты предложили расширить статистику на портале электронного голосования. "Многим избирателям, а также СМИ, не хватало статистики по явке, по числу зарегистрированных избирателей, по избирательным округам. И по итогам было много запросов на детализацию, которую мы не можем предоставить", - сказал Артамонов.

Член ЦИК РФ Антон Лопатин, принимавший участие в круглом столе, отметил, что необходимо "максимально быстро передать [предложения] в ЦИК и вместе с Ростелекомом изучить". "Часть предложений требуют в том числе и технической реализации, а на это надо потратить достаточно времени. Если вопросы по безопасности, то это еще более непростая ситуация", - сказал Лопатин.