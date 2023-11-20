Слуцкий выступил за международный трибунал по военным преступлениям в Газе

Глава комитета Госдумы по международным делам призвал также расширить иски, прежде всего, против США "как главного спонсора и вдохновителя непропорционального военного ответа Израиля на теракт со стороны ХАМАС"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно рассмотреть возможность созыва международного трибунала по расследованию военных преступлений в Газе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

"Я как лидер одной из старейших политических партий в России, ЛДПР, призываю мировое сообщество рассмотреть возможность созыва международного трибунала по расследованию военных преступлений в Газе с начала последнего конфликта. И призываю также расширить эти иски, прежде всего, против Соединенных Штатов как главного спонсора и вдохновителя непропорционального военного ответа Израиля на теракт со стороны ХАМАС", - сказал парламентарий.

По его словам, этот ответ "выглядит уже абсолютно непропорциональным, кровавым, жестоким и таковым останется в мировой истории". "Мир знает прецеденты создания военных трибуналов. Правда, ранее он были организованы только при одном условии, если это было выгодно США. Сейчас ситуация иная, но надо уже перестать просто говорить про конец американской гегемонии. Она похоронена в Газе, это так. Уверен, что необходимы и решительные действия", - добавил Слуцкий.