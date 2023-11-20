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обновлено 20 ноября, 11:33
Палестино-израильский конфликт

Богданов и посол Израиля обсудили задачи безопасной эвакуации всех граждан РФ из Газы

С российской стороны была подтверждена необходимость скоординированных усилий, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви задачи безопасной эвакуации всех граждан РФ из сектора Газа и освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

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"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-израильской повестки дня с акцентом на важность поддержания активного политического диалога. В контексте непрекращающегося противостояния в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны была подтверждена необходимость скоординированных усилий в интересах скорейшего решения комплекса задач гуманитарного характера, включая обеспечение безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа, а также освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - указали в министерстве.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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