20 ноября, 12:11,
обновлено 20 ноября, 12:37
Палестино-израильский конфликт

Лавров встретится 21 ноября в Москве с главами МИД стран ЛАГ и ОИС

Они обсудят ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится 21 ноября в Москве с главами внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Завтра в Москве планируется встреча министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", - указала дипломат. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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