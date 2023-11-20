Лавров встретится 21 ноября в Москве с главами МИД стран ЛАГ и ОИС

Они обсудят ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится 21 ноября в Москве с главами внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра в Москве планируется встреча министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова с делегациями ряда глав внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и ОИС, которые прибудут в столицу России в соответствии с принятым решением на саммите в Эр-Рияде для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа", - указала дипломат.