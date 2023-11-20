Экс-вице-премьер ДНР стал первым зампредом правительства Омской области

До назначения Рустам Мингазов также занимал должность советника главы региона

ТАСС, 20 ноября. Бывшего первого вице-премьера правительства Донецкой Народной Республики Рустама Мингазова назначили первым зампредседателя правительства Омской области. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора области Виталия Хоценко.

"На оперативном совещании объявил состав нового правительства Омской области. Мингазов Рустам Рамилевич - первый заместитель председателя правительства Омской области", - говорится в сообщении.

Мингазов занимал должность первого заместителя председателя правительства ДНР с ноября 2022 по май 2023 года. Затем был советником главы Омской области.

Еще одним первым зампредседателя правительства области переназначен Дмитрий Ушаков, ранее занимавший этот пост.

Экс-зампредседателя правительства - руководитель аппарата ДНР Денис Цуканов переназначен зампредом правительства - министром цифрового развития и связи Омской области (занимал этот пост с июля 2023 года). Бывший председатель правления Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко переназначен зампредседателя правительства - представитель Омской области при правительстве России (занимал этот пост с июня 2023 года). Всего в состав правительства, кроме руководителя правительства Хоценко, вошли 22 человека.

29 марта президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики. Досрочные выборы главы региона прошли 9 и 10 сентября. За Хоценко, которого выдвинула "Единая Россия", проголосовало 76,33% принявших участие в голосовании избирателей.