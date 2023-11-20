20 ноября, 13:06

МИД РФ исключил влияние закрытия визовых центров во Франции на получение российских виз

В ведомстве отметили, что интерес к поездкам в Россию у граждан стран ЕС по-прежнему сохраняется

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Закрытие российских визовых центров во Франции не отразится на возможностях для всех желающих оперативно получать визы для поездок в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Ранее стало известно, что визовые центры России в нескольких городах Франции прекращают работу с 24 ноября, запросы на получение виз будут приниматься через консульства и посольство.

"Хотели бы подчеркнуть, что закрытие визовых центров во Франции никоим образом не отразится на возможностях для всех желающих оперативно получать визы для поездок в Россию", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что изначально визовые центры открывались для помощи диппредставительствам и консульским учреждениям РФ в странах, где количество желающих получить российские визы превышало возможности загранучреждений. "Нынешние же объемы визовой работы в ряде государств-членов Евросоюза вполне позволяют консульствам принимать визовые заявки напрямую, не опираясь на содействие визовых центров. Более того, работа последних становится попросту нерентабельной", - добавили в ведомстве.

"При этом интерес к поездкам в Россию у граждан стран ЕС по-прежнему сохраняется: например, по итогам 2023 года прогнозируется рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", - резюмировали в департаменте. 

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РоссияФранция
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