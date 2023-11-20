20 ноября, 13:09,
обновлено 20 ноября, 13:18
Военная операция на Украине

Нарышкин заявил, что США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации

Вашингтон рекомендует призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин, отметил директор Службы внешней разведки России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро СВР.

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"Запад требует от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления", - сказал он.

"Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин", - указал Нарышкин. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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