Путин 21 ноября выступит на онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завтра примет участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, посвященном обострению на Ближнем Востоке.

"21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видео-конференц-связи) для обсуждения палестино-израильского конфликта", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщали в пресс-службе президента Южно-Африканской Республики, председательствующей в БРИКС в этом году, на встрече будет, в частности, обсуждаться ситуация в палестинском секторе Газа. На саммит приглашены представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и новых участников объединения - Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

После вступительного слова лидера ЮАР Сирила Рамапосы представители членов БРИКС и приглашенных государств "сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе". Во встрече примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление.