20 ноября, 13:32,
обновлено 20 ноября, 13:48
Палестино-израильский конфликт

Путин 21 ноября выступит на онлайн-саммите БРИКС по Ближнему Востоку

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завтра примет участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, посвященном обострению на Ближнем Востоке.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видео-конференц-связи) для обсуждения палестино-израильского конфликта", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщали в пресс-службе президента Южно-Африканской Республики, председательствующей в БРИКС в этом году, на встрече будет, в частности, обсуждаться ситуация в палестинском секторе Газа. На саммит приглашены представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и новых участников объединения - Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

После вступительного слова лидера ЮАР Сирила Рамапосы представители членов БРИКС и приглашенных государств "сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе". Во встрече примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация