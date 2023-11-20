МИД РФ прокомментировал результаты президентских выборов в Аргентине

В ведомстве отметили, что Москва уважительно относится к исходу голосования в этой стране

МОСКВА, 20 ноября./ТАСС/. Россия уважительно относится к результатам президентских выборов в Аргентине и надеется на укрепление дружбы между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С уважением относимся к суверенному выбору аргентинского народа и обозначенным законно избранным президентом [Хавьером Милеем] приоритетным направлениям деятельности его администрации. Надеемся на укрепление дружбы, доверия и сотрудничества между Россией и Аргентиной в духе связывающего наши государства стратегического партнерства, - указали в ведомстве. - Готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка".

Итоги выборов

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.