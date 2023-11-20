Замглавы МИД РФ и посол Бразилии обсудили задачи эвакуации из Газы граждан двух стран

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского силового противоборства и катастрофическую гуманитарную обстановку в палестинском анклаве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили задачи проведения эвакуации из сектора Газа российских и бразильских граждан.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского силового противоборства и катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа. При этом были затронуты вопросы проведения эвакуации из сектора Газа российских и бразильских граждан, а также другие аспекты координации, в том числе в рамках БРИКС, по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке", - указали в министерстве.

Встреча прошла по просьбе посла Бразилии.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.