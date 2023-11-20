Лавров поблагодарил завершающего миссию в РФ посла Туркмении за вклад в развитие отношений

По данным МИД РФ, стороны встретились 17 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил благодарность послу Туркмении в Москве Батыру Ниязлиеву, завершающему свою миссию в России, за вклад в развитие двусторонних отношений на стратегическом уровне. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доверительной атмосфере, Сергей Лавров поблагодарил Батыра Ниязлиева за высокий профессионализм, конструктивное сотрудничество, весомый вклад в развитие российско-туркменистанских отношений углубленного стратегического партнерства", - указали в МИД РФ по итогам встречи, которая состоялась 17 ноября.