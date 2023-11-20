20 ноября, 15:29,
обновлено 20 ноября, 15:50

Россия запретила въезд нескольким официальным лицам Молдавии

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий. Александр Щербак/ ТАСС
Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий
© Александр Щербак/ ТАСС

Такое решение приняли в ответ на преследование русскоязычных СМИ в республике, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд нескольким официальным лицам республики. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

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"20 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, - указали в ведомстве. - Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам".

"Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - отметили в дипведомстве.

Закрытие СМИ

Ранее власти Кишинева приостановили лицензии 12 молдавских телеканалов, запретили вещание российских ТВ, заблокировали доступ к десяткам информационных порталов. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Действия властей подвергли резкой критике правозащитники, лидеры оппозиционных партий. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации, и на тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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