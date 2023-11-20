Путин: идея переноса столицы Чечни кажется странной теперь, когда Грозный отстроен

Президент России назвал современный восстановленный Грозный "совершенно замечательным городом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.

"Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными", - сказал Путин, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта. Он назвал современный восстановленный Грозный "совершенно замечательным городом".