20 ноября, 16:01,
обновлено 20 ноября, 16:23

Путин: идея переноса столицы Чечни кажется странной теперь, когда Грозный отстроен

© ТАСС/ Ruptly

Президент России назвал современный восстановленный Грозный "совершенно замечательным городом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.

"Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными", - сказал Путин, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта. Он назвал современный восстановленный Грозный "совершенно замечательным городом". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация