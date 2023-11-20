Богданов и посол ОАЭ обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

В МИД РФ также отметили, что стороны в ходе встречи обсудили "актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития дружественных российско-эмиратских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили на встрече обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Был <...> проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на беспрецедентное обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что стороны в ходе встречи обсудили "актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития дружественных российско-эмиратских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов".

Встреча прошла по просьбе посла ОАЭ.