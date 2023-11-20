20 ноября, 16:57

Мишустин обсудил с Мезенцевым углубление интеграции в Союзном государстве

Основное внимание было уделено выполнению "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 Союзных программ, сообщила пресс-служба российского кабмина

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и обсудил с ним вопросы углубления интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Михаил Мишустин и Дмитрий Мезенцев обсудили актуальные вопросы углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Основное внимание было уделено выполнению "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 Союзных программ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что российский премьер в ходе встречи отметил важность продвижения совместных проектов Москвы и Минска с интеграционной составляющей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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