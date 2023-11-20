20 ноября, 17:46

Постпред РФ в Вене указал на схожесть подходов Москвы и Пекина в рамках МАГАТЭ

По словам Михаила Ульянова, Россия и Китай во многом являются единомышленниками по вопросам, связанным с Международным агентством по атомной энергии

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин во многом одинаково смотрят на вопросы, касающиеся работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия и Китай провели традиционные консультации накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Обмен мнениями, как всегда, показал, что наши стран во многом единомышленники по вопросам, связанным с МАГАТЭ. Подходы очень близки друг к другу или полностью совпадают", - написал постпред в Telegram.

Очередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ - одного из руководящих органов агентства - пройдет в Вене на этой неделе. Совет планирует обсудить несколько вопросов, включая ядерную программу Ирана, применение гарантий агентства в КНДР и ядерную безопасность на Украине. 

Теги:
РоссияКитайУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
© Информационное агентство ТАСС
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