Путин по ВКС примет участие во внеочередном саммите БРИКС по Ближнему Востоку

Ожидается, что во встрече также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш

МОСКВА/ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, посвященном обострению палестино-израильского конфликта.

Как ранее сообщали в пресс-службе президента Южно-Африканской Республики, председательствующей в объединении в этом году, на встрече будет, в частности, обсуждаться ситуация в палестинском секторе Газа. На саммит приглашены представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Кроме того, во встрече также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как ожидается, после вступительного слова лидера ЮАР Сирила Рамапосы представители стран - членов БРИКС и приглашенных государств сделают заявления насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление.

Как сообщало государственное агентство IRNA, инициатором проведения внеочередного саммита выступил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Обострение на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Пресс-служба правительства палестинского анклава сообщила, что с 7 октября на территории сектора Газа погибли свыше 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей и 3,5 тыс. женщин.

Российский лидер неоднократно обращал внимание на то, что стороны палестино-израильского конфликта должны как можно скорее прекратить кровопролитие и освободить заложников. Так, в конце октября, беседуя с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он выражал глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Он подчеркивал, что нанесение ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам является неприемлемым.

В середине ноября в разговоре со своим коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Путин указывал на принципиальную важность освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

Об объединении

В августе в Йоханнесбурге прошел очередной саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Российский президент участвовал в нем по видеосвязи. По итогам саммита была принята Йоханнесбургская декларация, предусматривающая, в частности, что к объединению с 1 января 2024 года присоединятся еще шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На предстоящей онлайн-встрече, куда приглашены в том числе и новые участники, Аргентину, где 19 ноября прошел второй тур президентских выборов, будет представлять действующий глава государства Альберто Фернандес. Новоизбранный президент Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", вступит в должность 10 декабря 2023 года.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.