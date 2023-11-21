Политконсультации на уровне заместителей глав МИД Турции и РФ пройдут в Москве 21 ноября

Россию будут представлять заместители министра иностранных дел Сергей Вершинин и Александр Грушко

СТАМБУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Политические консультации между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдут в Москве 21 ноября. Об этом сообщил турецкий МИД.

"Политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Россией на уровне заместителей министров иностранных дел состоятся в Москве 21 ноября", - говорится в сообщении.

Турцию будет представлять замглавы МИД Бурак Акчапар, Россию - заместители министра иностранных дел Сергей Вершинин и Александр Грушко.