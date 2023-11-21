20 ноября, 21:16

Россия запретила въезд 11 депутатам Молдавии

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Это ответная мера на преследование русскоязычных СМИ в республике

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд в страну 11 депутатам парламента республики от контролирующей правительство Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров.

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"Запрет на въезд в Россию получили 11 депутатов от Партии действия и солидарности", - сказал Захаров.

Россия в качестве ответной меры на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии запретила въезд некоторым официальным лицам республики, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ. "20 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, - указали на Смоленской площади. - Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам". "Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - отметили в дипведомстве. Оно не уточнило количества этих лиц.

В этом году комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии приостановила лицензии 12 молдавских телеканалов, запретила вещание российского ТВ и заблокировала доступ к десяткам информационных порталов. Как пояснил глава службы информации и безопасности Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности республики и являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и ЕС.

Действия властей подвергли резкой критике правозащитники и лидеры оппозиционных партий. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации и тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к выборам в местные органы власти.

Летом 2023 года РФ запретила въезд 20 гражданам Молдавии, включая 18 депутатов ПДС. Эта мера стала ответом на требование сократить штат российского посольства в республике на 45 человек (до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции). Свое решение Кишинев объяснял якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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