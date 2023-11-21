Отделение посольства Белоруссии в России должно открыться в Краснодаре до конца года

В октябре посол республики в РФ Дмитрий Крутой сообщил, что в ближайшее время планируется открыть генеральные консульства этой страны в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Белоруссии постановил открыть в Краснодаре отделение посольства в РФ в срок до 1 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

"Открыть до 1 января 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Краснодаре", - говорится в постановлении.

В середине октября посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщил о планах в ближайшее время открыть генеральные консульства в Калининграде, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Все отделения посольства республики в России намечено перевести в статус генконсульств, при этом удвоив их количество. По словам дипломата, на одно отделение белорусского посольства "приходилось 7-10 российских регионов, это очень много".

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии в Краснодаре отделения посольства Белоруссии в России. Сроки не уточнялись.

Отделения посольства Белоруссии работают в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.