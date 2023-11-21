20 ноября, 21:42

Запрет усыновления в страны, где можно менять пол, проработают перед внесением в Госдуму

Депутат Государственной думы, член парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей Яна Лантратова отметила, что несколько лет назад в СМИ уже появлялись истории о том, как усыновленных детей из России "использовали в качестве рабов на какой-то ферме, были случаи насилия, педофилии, жестокого обращения и усыновления парами нетрадиционной ориентации"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Законопроект о введении запрета усыновлять детей из РФ гражданам стран, в которых разрешена смена пола, будет внесен в Госдуму после детальной проработки текста авторами. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы, член парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), которая намерена выступить соавтором инициативы.

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"Однозначно поддерживаю инициативу коллег. Сейчас необходимо очень тщательно проработать текст законопроекта. Важна концепция - мы должны отдавать детей в семьи, только когда можем проследить и убедиться в том, что они там будут в безопасности и их будут воспитывать в традиционной семье, где есть мама и папа", - отметила Лантратова.

В понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о разработке законопроекта, который установит запрет на усыновление детей из РФ для граждан стран, в которых разрешена смена пола - как путем выдачи документов, так и с помощью медицинского вмешательства. Как сообщил Пискарев ТАСС, "это необходимая мера защиты прав детей в условиях, когда в ряде стран попираются законы естества, а дети становятся жертвами жестоких гендерных экспериментов". Так, по его словам, сегодня невозможно гарантировать усыновленному ребенку, что "впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол".

Как отметила в свою очередь Лантратова, несколько лет назад в СМИ уже появлялись истории о том, как усыновленных детей из РФ "использовали в качестве рабов на какой-то ферме, были случаи насилия, педофилии, жестокого обращения и усыновления парами нетрадиционной ориентации".

"Ситуацию осложняет то, что, пересекая границу, ребенок выходит из поля действия нашей юрисдикции, и мы ему уже не можем помочь. Вот это и беспокоит", - подчеркнула Лантратова. Она добавила, что в России органы опеки контролируют пребывание ребенка в новой семье - "смотрят, в каких условиях он проживает, какие отношения складываются дома". "И в случае выявления неправомерных действий ребенка можно изъять из такой семьи. Да, понятно, к системе есть много вопросов, и ее работу нельзя назвать идеальной, но она все же обеспечивает определенную степень защиты и контроля", - добавила Лантратова. 

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