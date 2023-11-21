Посол РФ в Сеуле заявил, что в Южной Корее растет число дружественных России организаций

Андрей Кулик отметил, что "неподдельный обоюдный интерес" народов двух стран к культуре друг друга и историческая взаимосвязь России и Кореи способствуют укреплению "культурных мостов"

СЕУЛ, 21 ноября./ТАСС/. Число дружественных по отношению к России организаций в Республике Корея в последнее время увеличивается. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

"Отрадно также, что в последнее время в Республике Корея растет число дружественных и конструктивно настроенных организаций, нацеленных на развитие связей с Россией", - сказал посол на вечере российско-корейской дружбы, который прошел 20 ноября. По его словам, в этом мероприятии приняли участие "друзья России, испытывающие симпатии к нашей стране и вносящие весомый вклад в укрепление добрососедских связей" - представители южнокорейских деловых и академических кругов, эксперты по истории и культуре России, деятели искусства и другие специалисты, занятые в гуманитарном сотрудничестве. Посол отметил, что все они сохраняют "настрой на конструктивное взаимодействие и продолжают трудиться на ниве" российско-корейских отношений.

Отдельно глава диппредставительства упомянул деятельность Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, Общества корейско-российских обменов, Форума "Диалог Россия - Республика Корея", Корейско-российского делового совета.

Кулик отметил, что "неподдельный обоюдный интерес" народов двух стран к культуре друг друга и историческая взаимосвязь России и Кореи способствуют укреплению "культурных мостов". Посольство продолжит поддерживать "благородные усилия, направленные на развитие культурного диалога" между государствами, подчеркнул он. "Убеждены, что это отвечает коренным интересам российского и корейского народов", - подчеркнул посол.