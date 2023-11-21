21 ноября, 05:21
Военная операция на Украине

Володин: Зеленский из страха потерять власть лишь приближает новый "майдан"

По словам председателя Госдумы, Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий с февраля 2014 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового "майдана". Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового "майдана", - написал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что 21 ноября 2013 года произошли события на "майдане", "ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года". Также Володин рассказал о потерях, которые понесла Украина с февраля 2014 года. "Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны, 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией", - пишет он.

Кроме того, продолжил политик, экономика Украины разрушена, ВВП страны в прошлом году упал на рекордные 30,4%, пособия и пенсии не выплачиваются, а финансовая независимость потеряна.

"Украина - банкрот. Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - резюмировал Володин.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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