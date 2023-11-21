21 ноября, 06:03

Мирошник заявил, что независимая Украина закончилась на "майдане" 10 лет назад

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, считать "майдан" не масштабной срежиссированной манипуляцией, а волеизъявлением украинского народа означает "проявлять чудеса политической близорукости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. События 10-летней давности на "майдане" в Киеве положили конец истории независимой Украины. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

"Этой датой - 21 ноября - 10 лет назад закончился мирный период существования независимой Украины. Да и сама хотя бы отчасти независимая Украина закончилась. После этого были только потрясения, невооруженные и вооруженные конфликты, политические убийства, силовая операция в Донбассе, кровопролитие и поэтапная деградация всего, что представляло какую-либо ценность для жителей той страны", - сказал дипломат.

По словам Мирошника, считать "майдан" не масштабной срежиссированной манипуляцией, а волеизъявлением украинского народа означает "проявлять чудеса политической близорукости". "В тот момент, когда [украинский журналист, впоследствии депутат Верховной рады] Мустафа Найем якобы спонтанно писал свои призывы "выходить на майдан попить кофе", рядом в отеле "Днепр" на Европейской площади в Киеве уже селились бригады боевиков и разгружали оружие и аппаратуру для митингов", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что "майдан" привел к параличу государственных управленческих и правоохранительных механизмов, а за ним "последовал государственный переворот, который тут же легализовали власти США, предложив считать его не переходом страны под внешнее управление, а "победой свободы и достоинства", которые, однако, очень быстро трансформировались в колониальную зависимость и бесправие".

"Именно после "майдана" в страну пришло то, что ранее никак не могло уместиться в голове у нормального цивилизованного человека: люстрации, разрушение памятников, запрет родного языка, война между ближайшими славянскими народами, запрет канонического православия. Десять лет назад для Украины написали сценарий, который привел ее в это состояние. Как только будет исчерпан ее ресурс, вряд ли она будет дальше интересна ее нынешним "сценаристам", а самостоятельно существовать она уже будет не в состоянии. Тогда и начнется новый этап этой территории и остатков этого народа, и они в него войдут совершенно не такими, какими были до военного этапа, начавшегося "майданом" 2013-2014 годов", - заключил Мирошник. 

Теги:
УкраинаРоссияМирошник, Родион Валерьевич
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