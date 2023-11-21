Вершинин обсудил с послом Турции палестино-израильский конфликт и зерновую сделку

Особое внимание уделялось тематике стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года по обеспечению беспрепятственного доступа зерна и удобрений на мировые рынки, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и новый посолТурции в Москве Танжу Билгич обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и тему зерновой сделки. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Особое внимание уделялось тематике стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года по обеспечению беспрепятственного доступа зерна и удобрений на мировые рынки, а также текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом продолжающейся эскалации насилия на оккупированной палестинской территории, прежде всего в секторе Газа", - говорится в сообщении по итогам встречи, которая состоялась в понедельник.

Стороны также обсудили актуальные, представляющие взаимный интерес вопросы международной и региональной повесток дня, находящихся на рассмотрении Совбеза и Генассамблеи ООН.