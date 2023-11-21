21 ноября, 07:25,
обновлено 21 ноября, 07:47

Путин: Запад пытался применять доктрину прав человека для разрушения суверенитета стран

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент отметил, что диалог по теме прав человека весьма востребован, "так как за долгие годы в этой сфере накопились серьезные противоречия, требующие вдумчивого осмысления и разрешения"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны коллективного Запада предпринимали попытки использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и усиления своего доминирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", - указал российский лидер в приветствии к участникам проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Текст приветствия зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Путин также отметил, что ожидающийся на конференции обстоятельный и конструктивный диалог по теме прав человека весьма востребован, "так как за долгие годы в этой сфере накопились серьезные противоречия, требующие вдумчивого осмысления и разрешения". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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