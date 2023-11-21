21 ноября, 07:32

Мирошник считает, что Запад уговаривает Зеленского не разжигать конфликт с Залужным

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима предположил, что министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус успокаивают украинского лидера, потому что "не надо показывать, что внутри Украины началась откровенная резня за место возле корыта"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Представители стран Запада, посещающие Киев на фоне слухов о возможном конфликте президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, пытаются "успокоить" украинского лидера и уговорить его "не начинать скандал" внутри страны. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

20 ноября Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. О его визите заранее не сообщалось. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что министр обороны Германии Борис Писториус с необъявленным визитом прибыл в Киев.

Как полагает Мирошник, "такая бригада силовиков" приехала "каким-то образом успокаивать Зеленского, чтобы он не так сильно пылил, потому что не надо внутри [Украины] начинать скандал с тем же Залужным, не надо показывать, что внутри Украины началась откровенная резня за место возле корыта".

"Сейчас они приехали как-то балансировать эту историю, потому что Зеленский активно взялся зачищать пространство вокруг Залужного и чистить руководителей целого ряда направлений в ВСУ, по сути, связывая по рукам и ногам самого Залужного, пытаясь максимально ослабить его позиции в армии, потому что трогать сейчас Залужного себе дороже, - сказал Мирошник. - Есть части [в ВСУ], преданные Залужному, которые по его команде способны в любой момент развернуться и двинуться на Банковую (на этой улице в Киеве расположен офис Зеленского - прим. ТАСС), а у Зеленского такого нет. Полная революционная ситуация в Киеве Западу не нужна, поэтому вот эти гонцы силового блока и приехали проводить такое умиротворение между ними".

Ранее Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичОстин, ЛлойдМирошник, Родион ВалерьевичПисториус, Борис
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